В Раде признали, что новый Трудовой кодекс не противоречит обязательствам Украины перед ЕС

КИЕВ. 20 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС признал не противоречащими обязательствам Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации и праву ЕС, проекты Трудового кодекса и другие законопроекты о труде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.