У Раді вирішили створити робочу групу з підготовки закону про реформу СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки сьогодні на засіданні ухвалив рішення про створення спільної міжфракційної робочої групи з підготовки проекту закону щодо реформування Служби безпеки України, передає УНН із посиланням на інформаційне управління Апарату ВРУ.
"На засіданні Комітету народні депутати порушили питання щодо необхідності поетапного реформування Служби безпеки України, враховуючи вітчизняні особливості та орієнтуючись на стандарти Європейського союзу і НАТО", - йдеться в повідомленні.
Члени Комітету наголосили на посиленні ключових функцій СБУ та позбавленні її невластивих функцій.
"Була підтримана пропозиція щодо створення спільної міжфракційної робочої групи з підготовки проекту закону щодо реформування Служби безпеки України. Керівником цієї робочої групи визначено голову підкомітету з питань нагляду за діяльністю державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народного депутата Давида Арахамію", - йдеться в повідомленні.
Арахамії доручено сформувати персональний склад вказаної робочої групи. Засідання групи пропонується провести 30 вересня 2019 року.
Нагадаємо, у СБУ почали проводити реформу відомства, не чекаючи на прийняття нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України".
Як повідомляв УНН, на реформування СБУ знадобиться не менше трьох років.