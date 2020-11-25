У Раді вимагатимуть від уряду пояснень щодо затримки Бюджету-2021 до другого читання - нардеп

Відповідаючи на питання, чи буде ВР якось реагувати на те, що уряд досі подав доопрацьований держбюджет на 2021 рік, нардеп відповіла: “Я думаю, реакція однозначно буде. Скоріш за все, направимо звернення і будемо формувати все ж таки запит хоча б для того, щоб було пояснення у зв’язку з чим вчасно не було надано нам на комітет бюджет на розгляд. Тому що, відповідно до процедури, ми мали його отримати до 20 листопада, щоб проаналізувати наскільки бюджетні висновки і рекомендації були враховані. Тому звичайно, що на найближчому засіданні, у понеділок, ми будемо приймати якесь рішення щодо такого запиту”.

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За її словами, наразі комітет націлений отримати доопрацьований проект бюджету і працювати над ним предметно.

Нагадаємо, уряд досі не направив до ВР доопрацьований до другого читання державний бюджет на 2021 рік.

Раніше перший заступник голови комітету комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що затвердження проекту Державного бюджету на 2021 рік урядом для подачі на друге читання до Верховної Ради очікується у середу, 25 листопада.

З його слів, основний камінь спотикання для його затвердження - питання узгодження з Міжнародним валютним фондом.