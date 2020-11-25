В Раде будут требовать от правительства объяснений относительно задержки бюджета-2021 ко второму чтению - нардеп

Отвечая на вопрос, будет ли ВР как-то реагировать на то, что правительство до сих пор не подало доработанный госбюджет на 2021 год, нардеп ответила: "Я думаю, реакция однозначно будет. Скорее всего, направим обращение и будем формировать все же запрос хотя бы для того, чтобы было объяснение в связи с чем вовремя не было подано нам на комитет бюджет на рассмотрение. Потому что, согласно процедуре, мы должны были его получить до 20 ноября, чтобы проанализировать насколько бюджетные выводы и рекомендации были учтены. Поэтому конечно, что на ближайшем заседании, в понедельник, мы будем принимать какое-то решение по такому запросу".

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По ее словам, сейчас комитет нацелен получить доработанный проект бюджета и работать над ним предметно.

Напомним, правительство до сих пор не направило в ВР доработанный ко второму чтению государственный бюджет на 2021.

Ранее первый заместитель председателя комитета комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что утверждение проекта Государственного бюджета на 2021 год правительством для подачи на второе чтение в Верховную Раду ожидается в среду, 25 ноября.

По его словам, основной камень преткновения для его утверждения - вопрос согласования с Международным валютным фондом.