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У Раді відбудуться парламентські слухання щодо проблеми виконання Україною рішень ЄСПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини". Відповідне рішення підтримали 330 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

У Раді відбудуться парламентські слухання щодо проблеми виконання Україною рішень ЄСПЛ

"Провести 11 листопада 2020 року у залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини", - йдеться у тексті постанови.

Нагадаємо, ВРУ ухвалила в цілому проект постанови №3914 про проведення парламентських слухань на тему: "Мандруй Україною: стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні".

Українські Національні Новини

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