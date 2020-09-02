У Раді відбудуться парламентські слухання щодо проблеми виконання Україною рішень ЄСПЛ

"Провести 11 листопада 2020 року у залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини", - йдеться у тексті постанови.

Нагадаємо, ВРУ ухвалила в цілому проект постанови №3914 про проведення парламентських слухань на тему: "Мандруй Україною: стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні".