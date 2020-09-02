В Раде состоятся парламентские слушания по проблеме выполнения Украиной решений ЕСПЧ

"Провести 11 ноября 2020 года в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины парламентские слушания на тему: "Проблемы исполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека", - говорится в тексте постановления.

Напомним, ВРУ приняла в целом проект постановления №3914 о проведении парламентских слушаний на тему: "Путешествуй Украиной: состояние, проблемы и перспективы развития туризма в Украине".