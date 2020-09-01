Мандруй Україною: у Раді проведуть парламентські слухання щодо розвитку туризму

“Провести 10 листопада 2020 року о 15 годині в залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему: “Мандруй Україною: стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні”, — йдеться у тексті постанови.

Нагадаємо, Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поставив перед головами ОДА завдання протягом тижня підготувати концепцію розвитку внутрішнього туризму у своїх регіонах. Зокрема, визначити в кожній області по три-п’ять “туристичних магнітів” — найбільш привабливих з погляду туризму об’єктів історико-культурного та природного значення.