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Путешествуй по Украине: в Раде проведут парламентские слушания по развитию туризма

Киев • УНН

 • 13653 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3914 о проведении парламентских слушаний на тему: "Путешествуй по Украине: состояние, проблемы и перспективы развития туризма в Украине". Соответствующее решение поддержали 334 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Путешествуй по Украине: в Раде проведут парламентские слушания по развитию туризма

"Провести 10 ноября 2020 года в 15 часов в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины парламентские слушания на тему: "Путешествуй по Украине: состояние, проблемы и перспективы развития туризма в Украине", - говорится в тексте постановления.

Напомним, Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поставил перед председателями ОГА задачи в течение недели подготовить концепцию развития туризма в своих регионах. В частности, определить в каждой области по три-пять "туристических магнитов" - самый привлекательных с точки зрения туризма объектов историко-культурного и природного значения.

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