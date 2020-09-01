Путешествуй по Украине: в Раде проведут парламентские слушания по развитию туризма

"Провести 10 ноября 2020 года в 15 часов в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины парламентские слушания на тему: "Путешествуй по Украине: состояние, проблемы и перспективы развития туризма в Украине", - говорится в тексте постановления.

Напомним, Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поставил перед председателями ОГА задачи в течение недели подготовить концепцию развития туризма в своих регионах. В частности, определить в каждой области по три-пять "туристических магнитов" - самый привлекательных с точки зрения туризма объектов историко-культурного и природного значения.