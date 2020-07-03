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У Раді створили кілька нових міжфракційних об’єднань

У Раді створили кілька нових міжфракційних об’єднань

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. У Верховній Раді створили нові міжфракційні депутатські об’єднання: “За демократичну Білорусь” та “Випускники Франка”. Про це оголосив перший заступник голова ВР Руслан Стефанчук під час пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

“Повідомляємо про створення у ВР дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об’єднання „За демократичну Білорусь“. Керівником цього об’єднання обрано нардепа Олексія Гончаренка”, — сказав Стефанчук.

Також він повідомив про створення міжфракційного депутатського об’єднання “Випускники Франка”. Керівником об’єднання обрано нардепа Ростислава Тістика.

Нагадаємо, що до цього у Верховній Раді створили нове міжфракційне депутатське об’єднання “Мінус 25 тариф. Стоп корупція”.

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