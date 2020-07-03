У Раді створили кілька нових міжфракційних об’єднань

“Повідомляємо про створення у ВР дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об’єднання „За демократичну Білорусь“. Керівником цього об’єднання обрано нардепа Олексія Гончаренка”, — сказав Стефанчук.

Також він повідомив про створення міжфракційного депутатського об’єднання “Випускники Франка”. Керівником об’єднання обрано нардепа Ростислава Тістика.

Нагадаємо, що до цього у Верховній Раді створили нове міжфракційне депутатське об’єднання “Мінус 25 тариф. Стоп корупція”.