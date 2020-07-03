В Раде создали несколько новых межфракционных объединений
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Верховной Раде создали новые межфракционные депутатские объединения: “За демократическую Беларусь” и “Выпускники Франко”. Об этом объявил первый заместитель председатель ВР Руслан Стефанчук во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
“Сообщаем о создании в ВР девятого созыва межфракционного депутатского объединения „За демократическую Беларусь“. Руководителем этого объединения избран нардеп Алексея Гончаренко”, — сказал Стефанчук.
Также он сообщил о создании межфракционного депутатского объединения “Выпускники Франко”. Руководителем объединения избран нардепа Ростислава Тистыка.
Напомним, что до этого в Верховной Раде создали новое межфракционное депутатское объединение “Минус 25 тариф. Стоп коррупция”.