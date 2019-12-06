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У Раді склав присягу новий "слуга народу"

У Раді склав присягу новий "слуга народу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Новообраний народний депутат Сергій Мандзій склав присягу перед Верховною Радою, він увійшов до складу депутатської фракції "Слуга народу". Це сталося сьогодні на засіданні парламенту, передає УНН.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні повідомив, що 5 грудня Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата, обраного на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Сергія Мандзія.

Новообраний народний депутат склав присягу перед Верховною Радою.

Голова ВР повідомив про входження народного депутата Сергія Мандзія до складу депутатської фракції "Слуга народу".

Також він повідомив про створення у парламенті депутатської групи "Довіра" у складі 17 народних депутатів, головою групи обрано народного депутата Олега Кулініча.

Нагадаємо, Рада припинила повноваження двох "слуг народу" 3 грудня.

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