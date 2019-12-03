Рада припинила повноваження двох "слуг народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проекти постанов №2506 про припинення повноважень нардепа Олександра Кубракова та №2507 щодо припинення повноважень Олексія Кучера, передає УНН.
Так, 239 народних депутатів ухвалили в цілому проект постанови №2506 про припинення повноважень народного депутата України від партії "Слуга народу" у зв’язку з призначенням його головою Державного агентства з автомобільних доріг України.
Окрім того, нардепи ухвалили в цілому проект постанови №2507 про припинення повноважень народного депутата України від політичної партії "Слуга народу" у зв’язку з призначенням його на посаду голови Харківської ОДА. Відповідне рішення підтримали 338 народних депутатів.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Харкова представив нового голову Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера.
Також УНН повідомляв, що 19 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук представив колективу Державного агентства автомобільних доріг України нового очільника Олександра Кубракова.