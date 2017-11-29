У Раді розповіли, як називатимуть терористів "Л/ДНР" в законі про реінтеграцію Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Після прийняття проекту закону про реінтеграцію захопленої російською армією частини Донбасу проросійські терористичні організації будуть називатися "представниками окупаційних адміністрацій РФ". Про це в кулуарах парламенту журналістам заявив народний депутат України від фракції БПП Іван Винник, передає УНН.
"Більше не буде ніяких представництв квазіпарамілітарних утворень так званих "ДНР" та "ЛНР". Скажу більше, коли цей закон буде прийнятий, ми навіть в публічних виступах, сподіваюся, журналістська спільнота нас підтримає, ми перестанемо згадувати так звані "ДНР" і "ЛНР", і будь-які натяки на них.
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Якщо буде бажання говорити про те, що відбувається на окупаційній території, треба буде казати "представники окупаційних адміністрацій РФ", це буде правильна і виважена термінологія в контексті прийнятого законодавства", - сказав Вінник.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що реінтеграцію Донбасу слід починати після виведення всіх військових з'єзднань РФ і повного встановлення української юрисдикції на окупованій території.