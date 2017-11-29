У Раді розповіли, як називатимуть терористів "Л/ДНР" в законі про реінтеграцію Донбасу

"Більше не буде ніяких представництв квазіпарамілітарних утворень так званих "ДНР" та "ЛНР". Скажу більше, коли цей закон буде прийнятий, ми навіть в публічних виступах, сподіваюся, журналістська спільнота нас підтримає, ми перестанемо згадувати так звані "ДНР" і "ЛНР", і будь-які натяки на них.

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Якщо буде бажання говорити про те, що відбувається на окупаційній території, треба буде казати "представники окупаційних адміністрацій РФ", це буде правильна і виважена термінологія в контексті прийнятого законодавства", - сказав Вінник.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що реінтеграцію Донбасу слід починати після виведення всіх військових з'єзднань РФ і повного встановлення української юрисдикції на окупованій території.