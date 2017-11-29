В Раде рассказали, как будут называть террористов "Л/ДНР" в законе о реинтеграции Донбасса

"Больше не будет никаких представительств квазипарамилитарних образований так называемых "ДНР" и "ЛНР". Скажу больше, когда этот закон будет принят, мы даже в публичных выступлениях, надеюсь, журналистское сообщество нас поддержит, мы перестанем вспоминать так называемые "ДНР" и "ЛНР", и любые намеки на них.

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Если будет желание говорить о том, что происходит на оккупированной территории, надо будет говорить "представители оккупационных администраций РФ", это будет правильная и взвешенная терминология в контексте принятого законодательства", - сказал Винник.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что реинтеграцию Донбасса следует начинать после вывода всех военных зьезднань РФ и полного установления украинской юрисдикции на оккупированной территории.