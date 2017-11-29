В Раде рассказали, как будут называть террористов "Л/ДНР" в законе о реинтеграции Донбасса

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 2575 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 3048 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82621 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75204 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 88820 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120296 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115674 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145769 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107415 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Раде рассказали, как будут называть террористов "Л/ДНР" в законе о реинтеграции Донбасса

В Раде рассказали, как будут называть террористов "Л/ДНР" в законе о реинтеграции Донбасса

Киев  •  УНН

 • 20875 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. После принятия проекта закона о реинтеграции захваченной русской армией части Донбасса пророссийские террористические организации будут называться "представителями оккупационных администраций РФ". Об этом в кулуарах парламента журналистам заявил народный депутат Украины от фракции БПП Иван Винник, передает УНН.

"Больше не будет никаких представительств квазипарамилитарних образований так называемых "ДНР" и "ЛНР". Скажу больше, когда этот закон будет принят, мы даже в публичных выступлениях, надеюсь, журналистское сообщество нас поддержит, мы перестанем вспоминать так называемые "ДНР" и "ЛНР", и любые намеки на них.

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Если будет желание говорить о том, что происходит на оккупированной территории, надо будет говорить "представители оккупационных администраций РФ", это будет правильная и взвешенная терминология в контексте принятого законодательства", - сказал Винник.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что реинтеграцию Донбасса следует начинать после вывода всех военных зьезднань РФ и полного установления украинской юрисдикции на оккупированной территории.

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