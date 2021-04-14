У Раді розповіли, коли придбали та скільки витратили на лампи для кварцування сесійної зали

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Для проведення кварцування у сесійній залі Верховної Ради використовують два опромінювачі бактерицидних пересувних ОБПе-450м (6 ламп), придбаних у 2009 році на загальну суму понад 5 тис. грн. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Апарату ВР у відповідь на запит.

Цитата

“Для знезараження і запобігання передачі інфекцій повітряно-крапельним шляхом у сесійній залі будівлі Верховної Ради на вулиці Михайла Грушевського, 5 проводиться кварцування приміщення за допомогою двох опромінювачів бактерицидних пересувних ОБПе-450м (6 ламп), придбаних у 2009 році на загальну суму 5 610 грн”, — йдеться у відповіді на запит.

Що було раніше

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, що Верховна Рада цього тижня працюватиме в звичайному режимі, однак перерву в засіданні буде збільшено для проведення кварцування у приміщенні.

Минулого тижня нардеп від “Слуги народу” Олексій Устенко розповів УНН, що весь пленарний тиждень народним депутатам доведеться працювати без буфету.

Нагадаємо

Понад 360 народним депутатам Верховної Ради України видали спецперепустки для проїзду у громадському транспорті на тлі введення таких обмежень у Києві.

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