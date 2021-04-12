Рада збільшила перерву на засіданнях: у парламенті будуть проводити кварцування

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“На цьому тижні ми плануємо працювати у звичайному режимі. Паралельно з цим хотів би звернутись до керівників всіх фракцій та груп: ви несете відповідальність за своїх колег по фракції, і за аппарат ВР, за секретаріат і всіх тих, хто допомагає нам як народним депутатам виконувати свої функцій”, — сказав Разумков.

Деталі

Він також звернувся до всіх народних депутатів з закликом використовувати медичні маски у стінах парламенту.

“Хотів би зазначити, що була нарада з представниками депутатських фракцій та груп. Якщо ми продовжуватимемо працювати у пленарному режимі, нам треба буде проводити кварцування. Тому перерву з 12:00 ми трохи збільшимо до 13:00 — буде година на кварцування. І, якщо у нас будуть позачергові, ми також будемо робити після пленарного засідання перерву на годину і після цього повертатись до засідань”, — повідомив голова ВР.

Що було раніше

Минулого тижня нардеп від “Слуги народу” Олексій Устенко розповів УНН, що весь пленарний тиждень народним депутатам доведеться працювати без буфету.

Довідково

Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.