Рада увеличила перерыв на заседаниях: в парламенте будут проводить кварцевание

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Верховная Рада на этой неделе будет работать в обычном режиме, однако перерыв в заседании будет увеличен для проведения кварцевания в помещении. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета, комментируя инициативу по разработке приложения для голосования онлайн, передает корреспондент УНН.