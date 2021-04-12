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Рада увеличила перерыв на заседаниях: в парламенте будут проводить кварцевание

Рада увеличила перерыв на заседаниях: в парламенте будут проводить кварцевание

Киев  •  УНН

 • 13645 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Верховная Рада на этой неделе будет работать в обычном режиме, однако перерыв в заседании будет увеличен для проведения кварцевания в помещении. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета, комментируя инициативу по разработке приложения для голосования онлайн, передает корреспондент УНН.

Цитата

“На этой неделе мы планируем работать в обычном режиме. Параллельно с этим хотел бы обратиться к руководителям всех фракций и групп: вы несете ответственность за своих коллег по фракции, и за аппарат ВР, за секретариат и всех тех, кто помогает нам как народным депутатам выполнять свои функции”, — сказал Разумков.

Детали

Он также обратился ко всем народным депутатам с призывом использовать медицинские маски в стенах парламента.

“Хотел бы отметить, что было совещание с представителями депутатских фракций и групп. Если мы будем продолжать работать в пленарном режиме, нам надо будет проводить кварцевание. Поэтому перерыв с 12:00 мы немного увеличим до 13:00 — будет время на кварцевание. И, если у нас будут внеочередные, мы также будем делать после пленарного заседания перерыв на час и после этого возвращаться к заседаниям”, — сообщил председатель ВР.

Что было раньше

На прошлой неделе нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко рассказал УНН, что всю пленарная неделя народным депутатам придется работать без буфета.

Справка

Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропуска: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Украинские Национальные Новости

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