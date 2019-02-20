У Раді розповіли, чи варто скасовувати податки для свинарів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Аби зменшити тиск на галузь, яка страждає від розповсюдження АЧС, уряд Бельгії запропонував знизити або тимчасово скасувати податки для свинарів. Українських фермерів теж потрібно захищати, але в інший спосіб. Таку думку у коментарі УНН висловив член аграрного комітету ВРУ, народний депутат Леонід Козаченко.
"Підтримати українських фермерів у ситуації із розповсюдженням африканської чуми свиней можна і доречно шляхом компенсації їх збитків - шляхом налагодження системи страхування. Вона у нас геть недосконала. Якщо у країнах ЄС через АЧС вимирає поголів’я свиней - кошти фермерам компенсує страхова компанія. І, навіть якщо у вас не вистачає грошей на страхування, ви маєте субсидію на страхування - оплачуєте страховку за рахунок держави. І це не тільки у ЄС діє, а й у США, в Канаді. От доречно було б і в Україні це впровадити", - пояснив він.
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Через АЧС Україна втратила статус нетто-експортера свинини, продовжив нардеп.
"Раніше ми експортували рекордні обсяги свинини, сьогодні ж ми по імпорту йдемо на рекорд. Тому, нам треба гармонізувати наше законодавство до законодавства Європейського Союзу. У них законом захищені всі фермери, чиє поголів'я страждає від тієї чи іншої хвороби", - каже Козаченко.
Нагадаємо, минулого року сталося щонайменше 145 спалахів АЧС. І держава не компенсувала збитків українським фермерам на суму понад 27 млн грн.
Напередодні у Мінагрополітики заявили, що планують запропонувати українським свинарям механізм компенсації збитків від АЧС. Яка точно модель для цього буде обрана - поки не говорять. Обіцяли презентувати її на початку цього року.
Приватні страхові компанії пояснили, що не проти страхувати фермерів від АЧС, але така послуга буде не з дешевих.
За словами депутата Сергія Тригубенка, оптимальну модель майбутнього страхування треба напрацьовувати у спільному діалозі між фермерами, страхувальниками та державою.