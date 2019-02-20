У Раді розповіли, чи варто скасовувати податки для свинарів

"Підтримати українських фермерів у ситуації із розповсюдженням африканської чуми свиней можна і доречно шляхом компенсації їх збитків - шляхом налагодження системи страхування. Вона у нас геть недосконала. Якщо у країнах ЄС через АЧС вимирає поголів’я свиней - кошти фермерам компенсує страхова компанія. І, навіть якщо у вас не вистачає грошей на страхування, ви маєте субсидію на страхування - оплачуєте страховку за рахунок держави. І це не тільки у ЄС діє, а й у США, в Канаді. От доречно було б і в Україні це впровадити", - пояснив він.

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Через АЧС Україна втратила статус нетто-експортера свинини, продовжив нардеп.

"Раніше ми експортували рекордні обсяги свинини, сьогодні ж ми по імпорту йдемо на рекорд. Тому, нам треба гармонізувати наше законодавство до законодавства Європейського Союзу. У них законом захищені всі фермери, чиє поголів'я страждає від тієї чи іншої хвороби", - каже Козаченко.

Нагадаємо, минулого року сталося щонайменше 145 спалахів АЧС. І держава не компенсувала збитків українським фермерам на суму понад 27 млн грн.

Напередодні у Мінагрополітики заявили, що планують запропонувати українським свинарям механізм компенсації збитків від АЧС. Яка точно модель для цього буде обрана - поки не говорять. Обіцяли презентувати її на початку цього року.

Приватні страхові компанії пояснили, що не проти страхувати фермерів від АЧС, але така послуга буде не з дешевих.

За словами депутата Сергія Тригубенка, оптимальну модель майбутнього страхування треба напрацьовувати у спільному діалозі між фермерами, страхувальниками та державою.