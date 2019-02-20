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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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В Раде рассказали, стоит ли отменять налоги для свиноводов

В Раде рассказали, стоит ли отменять налоги для свиноводов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Чтобы уменьшить давление на отрасль, которая страдает от распространения АЧС, правительство Бельгии предложило снизить или временно отменить налоги для свиноводов. Украинских фермеров тоже нужно защищать, но другим способом. Такое мнение в комментарии УНН высказал член аграрного комитета ВРУ, народный депутат Леонид Козаченко.

"Поддержать украинских фермеров в ситуации с распространением африканской чумы свиней можно и уместно путем компенсации их убытков - путем налаживания системы страхования. Она у нас абсолютно несовершенная. Если в странах ЕС из-за АЧС вымирает поголовье свиней - средства фермерам компенсирует страховая компания. И, даже если у вас не хватает денег на страхование, вы имеете субсидию на страхование - оплачиваете страховку за счет государства. И это не только в ЕС действует, но и в США, в Канаде. Вот уместно было бы и в Украине это внедрить", - пояснил он.

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Из-за АЧС Украина потеряла статус нетто-экспортера свинины, продолжил нардеп.

"Раньше мы экспортировали рекордные объемы свинины, сегодня мы по импорту идем на рекорд. Поэтому, нам надо гармонизировать наше законодательство с законодательством Европейского Союза. У них законом защищены все фермеры, чье поголовье страдает от той или иной болезни", - говорит Козаченко.

В прошлом году произошло не менее 145 вспышек АЧС. И государство не компенсировало ущерб украинским фермерам на сумму более 27 млн грн.

Накануне в Минагрополитики заявили, что планируют предложить украинским свинарям механизм компенсации убытков от АЧС. Какая точно модель для этого выбрана - пока не говорят. Обещали представить ее в начале этого года.

Частные страховые компании объяснили, что не против страховать фермеров от АЧС, но такая услуга будет не из дешевых.

По словам депутата Сергея Тригубенко, оптимальную модель будущего страхования надо нарабатывать в общем диалоге между фермерами, страховщиками и государством.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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