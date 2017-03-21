У Раді запропонували позбавляти мандата депутатів з подівйним громадянством

“Саме зараз ми вносимо закони, які врегульовують питання відповідальності за наявності подвійного або потрійного громадянства”, — сказав парламентар, уточнивши, що це може бути позбавлення громадянства чи кримінальна або адміністративна відповідальність.

“Там де це стосується усіх громадян нашої країни, це питання дискусійне, якого рівня має бути ця відповідальність... але де це стосується осіб відповідальних, тобто, які мають доступ до державної таємниці або до управління українською державою чи до вчинення судочинства, зрозуміло, що ніяких компромісів бути не може, бо це питання національної безпеки нашої держави. Тому державні службовці, народні депутати, органи місцевого самоврядування та судді, мають чітко нести відповідальність за наявність в нього громадянства іншої країни, бо тоді вони є відповідальними перед іншою країною за забезпечення інтересів іншої країни”, — сказав Ємець.

За його словами, небезпека виникає тоді, коли громадяни з подвійним громадянством мають доступ до державної таємниці.

“Ці люди мають бути звільнені зі своїх посад, а далі вони мають понести відповідальність за те, що вони свідомо створювали потенційну небезпеку для нашої держави”, — зазначив Л.Ємець і додав, що для народного депутата покаранням має стати втрата громадянства, і як наслідок, втрата депутатського мандата.

Л.Ємець додав, що відповідний законопроект зараз знаходиться на розгляді у профільному комітеті і не виключив, що президентський і депутатський законопроекти будуть об’єднані в один проект закону.

Нагадаємо, П.Порошенко пообіцяв позбавляти громадянства депутатів, які мають кілька паспортів