В Раде предложили лишать мандата депутатов с двойным гражданством

"Именно сейчас мы вносим законы, которые регулируют вопросы ответственности при наличии двойного или тройного гражданства", - сказал парламентарий, уточнив, что это может быть лишение гражданства, уголовная или административная ответственность.

"Там где это касается всех граждан нашей страны, это вопрос дискуссионный, какого уровня должна быть эта ответственность... но где это касается лиц ответственных, то есть, которые имеют доступ к государственной тайне или к управлению украинским государством или к совершению судопроизводства, разумеется, что никаких компромиссов быть не может, потому что это вопрос национальной безопасности нашего государства. Поэтому государственные служащие, народные депутаты, органы местного самоуправления и судьи, должны четко нести ответственность за наличие у него гражданства другой страны, потому что тогда они ответственны перед другой страной за обеспечение интересов другой страны", - сказал Л.Емец.

По его словам, опасность возникает тогда, когда граждане с двойным гражданством имеют доступ к государственной тайне.

"Эти люди должны быть уволены со своих должностей, а дальше они должны понести ответственность за то, что они сознательно создавали потенциальную опасность для нашего государства", - отметил Л.Емец и добавил, что для народного депутата наказанием может стать потеря гражданства, и как следствие, потеря депутатского мандата.

Л.Емец добавил, что соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в профильном комитете и не исключил, что президентский и депутатский законопроекты будут объединены в один проект закона.

Напомним, П.Порошенко пообещал лишать гражданства депутатов, которые имеют несколько паспортов.