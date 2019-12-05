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У Раді призначили нових членів комітетів

У Раді призначили нових членів комітетів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Народні депутати України ухвалили проект постанови № 2535 про включення до комітетів народних депутатів України від фракції “Слуга народу” Олександра Копиленка та Івана Калауру. Відповідне рішення підтримали 348 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Так, парламентарі ухвалили та в цілому проект постанови №2535, яким призначили до складу комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин нардепа Олександра Копиленка.

Також парламентарі призначили членом комітету з питань правової політики нардепа Івана Калаура, увільнивши його від обов’язків члена комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №2394 і обрала нардепа Лесю Василенко членом комітету з питань екологічної політики та природокористування, а також Руслана Требушкіна членом комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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