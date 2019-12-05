В Раде назначили новых членов комитетов

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102664 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 69928 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Народные депутаты Украины приняли проект постановления № 2535 о включении в комитеты народных депутатов Украины от фракции "Слуга народа" Александра Копыленко и Ивана Калауру. Соответствующее решение поддержали 348 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии приняли и в целом проект постановления №2535, которым назначили в состав комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений нардепа Александра Копыленко.

Также парламентарии назначили членом комитета по вопросам правовой политики нардепа Ивана Калаура, освободив его от обязанностей члена комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №2394 и выбрала нардепа Лесю Василенко членом комитета по вопросам экологической политики и природопользования, а также Руслана Требушкина членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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