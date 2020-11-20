У Раді планують викликати “на килим” віце-прем’єра Уруського

“Ми плануємо викликати міністра на комітет і заслухати пояснення, які лунають у ЗМІ з боку підприємств „Укроборонпрому“ і почути пояснення віце-прем’єр-міністра”, — зазначив він.

Народний депутат зазначив, що комітет планує заслухати віце-прем’єр-міністра Уруського вже на наступному тижні.

“Треба розібратися, чи обґрунтовані звинувачення, і на скільки ефективно працює новий міністр”, — підсумував нардеп.

Зазначимо, що “Укроборонпром” звинуватив у згортанні реформ оборонно-промислового комплексу країни та втручанні у свою господарську діяльність Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, яке очолює віце-прем’єр-міністр Олег Уруський.

Раніше відомий журналіст Юрій Бутусов зауважив, що очільник Мінстратпрому віце-прем’єр-міністр Олег Уруський займається питаннями, які не належать до меж його компетенції. А експерти впевнені, що втручання Уруського в діяльність державних і приватних підприємств промислових галузей має можливі ознаки корупції на найвищому політичному рівні.