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У Раді планують викликати “на килим” віце-прем’єра Уруського

У Раді планують викликати “на килим” віце-прем’єра Уруського

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Профільний комітет Верховної Ради планує наступного тижня викликати віце-прем’єр-міністра Олега Уруського для звіту. Народні обранці хочуть заслухати його пояснення стосовно звинувачень у неефективній роботі. Про це УНН розповів член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

“Ми плануємо викликати міністра на комітет і заслухати пояснення, які лунають у ЗМІ з боку підприємств „Укроборонпрому“ і почути пояснення віце-прем’єр-міністра”, — зазначив він.

Народний депутат зазначив, що комітет планує заслухати віце-прем’єр-міністра Уруського вже на наступному тижні.

“Треба розібратися, чи обґрунтовані звинувачення, і на скільки ефективно працює новий міністр”, — підсумував нардеп.

Зазначимо, що “Укроборонпром” звинуватив у згортанні реформ оборонно-промислового комплексу країни та втручанні у свою господарську діяльність Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, яке очолює віце-прем’єр-міністр Олег Уруський. 

Раніше відомий журналіст Юрій Бутусов зауважив, що очільник Мінстратпрому віце-прем’єр-міністр Олег Уруський займається питаннями, які не належать до меж його компетенції. А експерти впевнені, що втручання Уруського в діяльність державних і приватних підприємств промислових галузей має можливі ознаки корупції на найвищому політичному рівні. 

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