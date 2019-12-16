У Раді обурені зустріччю німецьких політиків з представниками "влади" ОРДЛО – Ясько

“У Верховній Раді України обурені фактом зустрічі німецьких політиків з представниками російської окупаційної адміністрації на Донбасі. Розглядаємо будь-які контакти з ніким не визнаними незаконними утвореннями як зазіхання на українську державність, відвертий вияв неповаги до норм та принципів міжнародного права як основи міждержавних відносин. Очевидним є те, що такі дії відповідають загальній лінії Кремля й мають на меті приховати роль Росії як держави-агресора”, — написала Ясько.

За її словами, ініціатива зустрічі є приватною ініціативою депутатів від партії “Альтернатива для Німеччини”.

“Ми в Україні чудово знаємо політичні погляди представників цієї партії Ульріха Оеме та Армен-Пауль Хампеля і з сумом і з жалем констатуємо, що вони не виконують місію, яку проводить німецький уряд і зовнішньополітичне відомство щодо України, країни посередника та гаранта мінських угод і переговорів у нормандському форматі. Натомість окремі депутати „Альтернатива для Німеччини“ грають на стороні держави агресора-Росії”, — заявила Ясько

За її словами, німецькі депутати не представляють ПАРЄ, а є лише окремими членами німецької делегації. Вони не мають повноважень вести переговори від імені ПАРЄ - організації, що є одним з гарантів миру та стабільності в Європі, чиїми принципами так грубо нехтує Росія.

“Цінуємо роль Уряду ФРН та позицію Бундестагу щодо відповідальності Росії за розв’язання й підтримки конфлікту на Донбасі. Основою досягнення миру вважаємо реалізацію домовленостей на недавньому Нормандському саміті в Парижі: припинення Росією вогню та виведення окупаційних військ з території України. Закликаємо Німецький Бундестаг та Уряд ФРН відмежуватися від неприйнятних і деструктивних дій окремих політиків, продиктованих інтересами Кремля, й рішуче засудити такі дії”, — підсумувала Ясько.

Нагадаємо, речниця МЗС України Катерина Зеленко прокоментувала висловлювання про залучення т.зв. “республік” з тимчасово окупованих територій України до “нормандського формату”: рішуче засуджуємо спроби будь-яких контактів з т.зв. республіками з тимчасово окупованих територій України. Такого роду контакти, нехай і замасковані під “посередництво”, жодним чином не сприяють досягненню миру, а навпаки є шкідливими.

Раніше у Німеччині заявили, що представники "ДНР" і "ЛНР" повинні бути залучені в переговорний процес щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.