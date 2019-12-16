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В Раде возмущены встречей немецких политиков с представителями "власти" ОРДЛО - Ясько

В Раде возмущены встречей немецких политиков с представителями "власти" ОРДЛО - Ясько

Киев  •  УНН

 • 14594 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины возмущены фактом встречи немецких политиков с представителями российской оккупационной администрации на Донбассе, состоявшейся вчера, 15 декабря, в Минске. Об этом в Facebook написала председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, передает УНН.

"В Верховной Раде Украины возмущены фактом встречи немецких политиков с представителями российской оккупационной администрации на Донбассе. Рассматриваем любые контакты с никем не признанными незаконными образованиями как посягательство на украинскую государственность, честное выражение неуважения к нормам и принципам международного права как основы межгосударственных отношений. Очевидно, что такие действия соответствуют общей линии Кремля и имеют целью скрыть роль России как государства-агрессора", - написала Ясько.

По ее словам, инициатива встречи является частной инициативой депутатов от партии "Альтернатива для Германии".

"Мы в Украине прекрасно знаем политические взгляды представителей этой партии Ульриха Оеме и Армен-Пауль Хампеля и с грустью и с сожалением констатируем, что они не выполняют миссию, которую проводит немецкое правительство и внешнеполитическое ведомство относительно Украины, страны посредника и гаранта минских соглашений и переговоров в нормандском формате. Зато отдельные депутаты "Альтернатива для Германии" играют на стороне государства агрессора-России", - заявила Ясько

По ее словам, немецкие депутаты не представляют ПАСЕ, а являются лишь отдельными членами немецкой делегации. Они не имеют полномочий вести переговоры от имени ПАСЕ - организации, которая является одним из гарантов мира и стабильности в Европе, чьими принципами так грубо пренебрегает Россия.

"Ценим роль правительства ФРГ и позицию Бундестага об ответственности России за начало и поддержку конфликта на Донбассе. Основой достижения мира считаем реализацию договоренностей на недавнем нормандского саммите в Париже: прекращение Россией огня и вывода оккупационных войск с территории Украины. Призываем Немецкий Бундестаг и Правительство ФРГ отмежеваться от неприемлемых и деструктивных действий отдельных политиков, продиктованных интересами Кремля, и решительно осудить такие действия", - подытожила Ясько.

Напомним, пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко прокомментировала высказывания о привлечении т.н. "республик" с временно оккупированных территорий Украины к "нормандскому формату": решительно осуждаем попытки любых контактов с т.н. республиками с временно оккупированных территорий Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не способствуют достижению мира, а наоборот вредны.

Ранее в Германии заявили, что представители "ДНР" и "ЛНР" должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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