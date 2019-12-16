У МЗС відреагували на пропозицію залучити "ЛНР" і "ДНР" до "нормандського формату"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Рішуче засуджуємо спроби будь-яких контактів з т.зв. республіками з тимчасово окупованих територій України. Такого роду контакти, нехай і замасковані під "посередництво", жодним чином не сприяють досягненню миру, а навпаки є шкідливими. Так речниця МЗС України Катерина Зеленко прокоментувала висловлювання про залучення т.зв. "республік" з тимчасово окупованих територій України до "нормандського формату", передає УНН

"Рішуче засуджуємо спроби будь-яких контактів з т.зв. республіками з тимчасово окупованих територій України. Такого роду контакти, нехай і замасковані під "посередництво", жодним чином не сприяють досягненню миру, а навпаки є шкідливими – такими, що спрямовані на легітимізацію злочинів Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України та міжнародного права загалом", - наголосила Зеленко.

Речниця наголосила, що "формула встановлення миру в Україні дуже проста – виведення Росією своїх військ та відновлення Україною контролю над державним кордоном".

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"Така позиція підтримується й урядом ФРН, зусилля якого у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі високо цінуються в Україні. Будь-які провокації апологетів агресивної політики Росії сприймаються в Україні як співучасть у злочині", - зауважила Зеленко.

Раніше у Німеччині заявили, що представники "ДНР" і "ЛНР" повинні бути залучені в переговорний процес щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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