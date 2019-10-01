У Раді не виключили розгляд питання спецкомісії з питань ветеранів у середу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Верховна Рада планує завтра, 2 жовтня, або вже на наступному тижні розглянути можливість створити тимчасову спеціальну комісію з питань ветеранів. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент УНН.
"На минулому тижні ми підготували проект постанови щодо створення тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів, і я думаю, що наступного тижня, а можливо навіть завтра, ми зможемо розглянути його на пленарному засіданні ВРУ та ухвалити рішення", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, 26 серпня підготовча депутатська група ще попереднього складу парламенту попередньо проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів.