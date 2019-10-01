В Раде не исключили рассмотрение вопроса спецкомиссии по вопросам ветеранов в среду
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Верховная Рада планирует завтра, 2 октября, или уже на следующей неделе рассмотреть возможность создать временную специальную комиссию по вопросам ветеранов. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета парламента, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе мы подготовили проект постановления о создании временной специальной комиссии по вопросам ветеранов, и я думаю, что на следующей неделе, а возможно даже завтра, мы сможем рассмотреть его на пленарном заседании ВРУ и принять решение", - отметил Разумков.
Напомним, 26 августа подготовительная депутатская группа еще предыдущего состава парламента предварительно проголосовала за создание временной специальной комиссии по вопросам ветеранов.