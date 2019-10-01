В Раде не исключили рассмотрение вопроса спецкомиссии по вопросам ветеранов в среду

"На прошлой неделе мы подготовили проект постановления о создании временной специальной комиссии по вопросам ветеранов, и я думаю, что на следующей неделе, а возможно даже завтра, мы сможем рассмотреть его на пленарном заседании ВРУ и принять решение", - отметил Разумков.

Напомним, 26 августа подготовительная депутатская группа еще предыдущего состава парламента предварительно проголосовала за создание временной специальной комиссии по вопросам ветеранов.