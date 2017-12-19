У Раді назвали двох кандидатів на посаду голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У парламенті очікують, що 21 грудня 2017 року Президент внесе свою кандидатуру на пост глави Національного банку України. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України, голова фракції ББП Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.
"У четвер я сподіваюся, що кадрові питання, які парламент повинен вирішити, будуть винесені до сесійної зали. Якщо говорити про кандидатури на пост глави НБУ, то сьогодні названі Яків Смолій та Володимир Лавренчук. Хто саме з них буде запропонований на голосування, ми не знаємо", - повідомив Герасимов.
Також він сподівається, що вже в четвер пройде голосування на пост глави НБУ.
"Тільки після того, як його назвуть - запросимо на фракцію, поспілкуємося і станемо приймати рішення. І сподіваюся, що вже в четвер пройде голосування", - зазначив Герасимов.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що 21 грудня Президент України внесе свою кандидатуру на пост глави НБУ до Верховної Ради.