В Раде назвали двух кандидатов на пост главы НБУ

“В четверг я надеюсь, что кадровые вопросы, которые парламент должен решить, будут вынесены в сессионный зал. Если говорить о кандидатурах на пост главы НБУ, то сегодня названы Яков Смолий и Владимир Лавренчук. Кто именно из них будет предложен на голосование, мы не знаем”, — сообщил Герасимов.

Также он надеется, что уже в четверг пройдет голосование.

“Только после того, как его назовут — пригласим на фракцию, пообщаемся и станем принимать решение. И надеюсь, что уже в четверг пройдет голосование”, — сообщил Артур Герасимов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что 21 декабря Президент Украины внесет свою кандидатуру на пост главы НБУ в Верховную Раду.