У Раді хочуть розгляду закону про мову найближчими тижнями
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної" має бути розглянутий у першому читанні цього пленарного тижня. На цьому наголосив керівник парламентської фракції НФ Максим Бурбак, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
"НФ" наполягає, щоб під час цих двох пленарних тижнів ми розглянули і прийняли у першому читанні законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Під законопроектом стоять підписи понад 80 депутатів з різних фракцій. У сесійній залі маємо компроміс більшості фракцій щодо цього важливого законопроекту", - наголосив він.
М.Бурбак підкреслив, що на сьогодні немає закону про державну мову, існує лише норма Конституції, тому парламент повинен прийняти закон про державну мову.
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"Наприкінці лютого Конституційний суд України визнав неконституційним підривний закон парочки "регіоналів", який захищав в Україні не українську, а російську мову. Конституційний Суд свою справу зробив – відновив законність і справедливість. Тепер свій обов’язок маємо виконати ми", - зазначив він.
Нардеп також вказав, що законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної має широку підтримку серед експертів, громадськості та науковців.
"Захист та утвердження української мови – це питання національної безпеки і протидія гібридній агресії "русского міра", - наголосив він.
Раніше голова ВР А.Парубій заявив, що рішення КСУ дозволяє ухвалити новий закон про мову.
Нагадаємо, 28 лютого КСУ визначився щодо так званого мовного закону Ківалова-Колісніченка. У КСУ зазначили, що закон Ківалова-Колісніченка приймали з порушеннями.