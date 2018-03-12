В Раде хотят рассмотрения закона о языке в ближайшие недели
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" должен быть рассмотрен в первом чтении на этой пленарной неделе. Об этом заявил руководитель парламентской фракции НФ Максим Бурбак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"НФ" настаивает, чтобы во время этих двух пленарных недель мы рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Под законопроектом стоят подписи более 80 депутатов из разных фракций. В сессионном зале есть компромисс большинства фракций относительно этого важного законопроекта", - подчеркнул он.
М.Бурбак подчеркнул, что на сегодняшний день нет закона о государственном языке, существует только норма Конституции, поэтому парламент должен принять закон о государственном языке.
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"В конце февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным подрывной закон парочки "регионалов", который защищал в Украине не украинский, а русский язык. Конституционный суд свое дело сделал - восстановил законность и справедливость. Теперь свой долг должны выполнить мы", - отметил он.
Нардеп также отметил, что законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного имеет широкую поддержку среди экспертов, общественности и ученых.
"Защита и утверждение украинского языка - это вопрос национальной безопасности и противодействие гибридной агрессии "русского мира", - подчеркнул он.
Ранее председатель ВР А.Парубий заявил, что решение КСУ позволяет принять новый закон о языке.
Напомним, 28 февраля КСУ определился относительно так называемого языкового закона Кивалова-Колесниченко. В КСУ отметили, что закон Кивалова-Колесниченко принимали с нарушениями.