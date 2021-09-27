У Раді Федерації РФ побоюються, що новим главою МЗС Німеччини стане представник "проукраїнської" партії "зелених"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Вибори в Бундестаг “відкривають не найбільш обнадійливі перспективи” у зовнішньополітичному напрямку щодо РФ, проте багато що залежатиме від результатів коаліційних переговорів. Таку думку висловив в понеділок віцеспікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачев в Facebook, пише УНН.

Деталі

“Що все це в комплексі означає для Росії? З урахуванням того, що пост міністра закордонних справ за німецькою традицією, як правило, віддають молодшому партнеру по коаліції, є ймовірність отримати міністра від „Зелених“ або ВДП. Зрозуміло, що це не найбільш обнадійлива перспектива у зовнішньополітичному плані, хоча і від канцлера, зрозуміло, залежить дуже багато чого”, — написав Косачев.

Він сказав, що нинішні “зелені” — це не антисистемні бунтарі 90-х, які виступали навіть за розпуск НАТО, це нібито “ультрасистемна партія нової етики і войовничого радикального лібералізму”. Сенатор вирішив додав, що вони практично завжди займали різко антиросійські позиції проти “Північного потоку-2”, проти анексії Криму, за поставки німецьких озброєнь Україні і за розширення санкцій проти Росії, “не кажучи вже про все праволюдське досьє”.

“Ліберали з ВДП також вельми ідеологічно заряджена партія, однак у них є хоча б традиція Геншера, незмінного прагматичного міністра закордонних справ періодів зближення ФРН з нашою країною. Що ж, чекаємо результатів коаліційних переговорів, які можуть затягнутися до кінця року”, — вирішив заявити віцеспікер Ради Федерації.

На його думку, перемога соціал-демократів і поразка партії Ангели Меркель — блоку ХДС і їх партнерів з ХСС “ще не означають чіткого визначення прізвища канцлера і кольорів правлячої коаліції”. “Найбільш вірогідні дві конфігурації: “Ямайка” — за партійними кольорами ХДС/ХСС, “зелених” і “вільних демократів” з ВДП, які відповідають прапору острівної держави. Або “світлофор” — СДПН, "зелені“і “вільні демократи”. Збереження нинішньої великої коаліції ХДС/ХСС і СДПН поки малоймовірно — проти неї обидва нинішніх партнери“, — написав він.

Таким чином, як зазначив сенатор, долю коаліцій вирішують не дві партії-лідери, а саме “зелені” і “вільні демократи”, “з якими мають бути затяжні переговори. “І ті, і інші будуть торгуватися люто і до останнього. Ослабли позиції „Альтернативи для Німеччини“, в програші „Ліві“. Обидві партії виступають за нормалізацію відносин з нашою країною, хоча і з різних позицій”, — сказав Косачев.

“Союз-90/Зелені” та їхнє ставлення до України

Партія буде виступати проти “розколу і антидемократичних тенденцій всередині Європейського союзу”, а також протистояти “авторитарним устремлінням до гегемонії” таких держав, як Китай і Росія. “Євросоюз як найбільший в світі внутрішній ринок має істотне економічне вплив. Цей важіль впливу ми будемо використовувати для того, щоб глобальні процеси трансформації відбувалися справедливо, і для того, щоб ставити високі стандарти”.

Партія хоче підтримувати демократичний рух, що посилюється в Росії і “інвестувати в культурний, політичний і економічний обмін з ним”.

Росія “все більше перетворюється на авторитарну державу, чия зовнішня політика проводиться військовими і гібридними засобами і все гостріше загрожує демократії, стабільності і миру в ЄС і всіх сусідніх країнах”. У зв’язку з цим “Зелені” хочуть зберігати санкції проти Росії і “за необхідності посилювати їх. Ми вимагаємо, щоб російський уряд реалізував свою частину Мінських угод”.

“Північний потік-2” повинен бути зупинений. Газопровід “не сприяє захисту клімату, свідомо націлений проти енергетичної безпеки і геостратегічних інтересів Євросоюзу, загрожує стабільності в Україні”. У той же час партія виступає за “конструктивний діалог щодо клімату з Росією, але так, щоб на кожному кроці був гарантований захист прав людини”.

Раніше

Після виборів кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий до коаліції з “зеленими” і закликав ХДС/ХСС “піти в опозицію”.

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