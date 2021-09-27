В Совете Федерации РФ опасаются, что новым главой МИД Германии станет представитель "проукраинской" партии "зеленых"

Детали

“Что все это в комплексе означает для России? С учетом того, что пост министра иностранных дел по германской традиции, как правило, отдают младшему партнеру по коалиции, есть вероятность получить министра от „Зеленых“ или СвДП. Понятно, что это не самая обнадеживающая перспектива во внешнеполитическом плане, хотя и от канцлера, разумеется, зависит очень многое”, — написал Косачев.

Он сказал, что нынешние “зеленые” — это не антисистемные бунтари 90-х, которые выступали даже за роспуск НАТО, это якобы “ультрасистемная партия новой этики и воинствующего радикального либерализма”. Сенатор решил добавил, что они практически всегда занимали резко антироссийские позиции против “Северного потока-2”, против аннексии Крыма, за поставки немецких вооружений Украине и за расширение санкций против России, “не говоря уже про все правочеловеческие досье”.

“Либералы из СвДП также весьма идеологически заряженная партия, однако у них есть хотя бы традиция Геншера, неизменного прагматичного министра иностранных дел периодов сближения ФРГ с нашей страной. Что ж, ждем результатов коалиционных переговоров, которые могут затянуться до конца года”, — решил заявить вице-спикер Совфеда.

По его мнению, победа социал-демократов и поражение партии Ангелы Меркель — блока ХДС и их партнеров из ХСС “еще не означают четкого определения фамилии канцлера и цветов правящей коалиции”. “Наиболее вероятны две конфигурации: „Ямайка“ — по партийным цветам ХДС/ХСС, „зеленых“ и ” свободных демократов" из СвДП, соответствующих флагу островного государства. Либо “светофор” — СДПГ, “зеленые” и “свободные демократы”. Сохранение нынешней большой коалиции ХДС/ХСС и СДПГ пока маловероятно — против нее оба нынешних партнера“, — написал он.

Таким образом, как указал сенатор, судьбу коалиций решают не две партии-лидеры, а именно “зеленые” и “свободные демократы”, “с которыми предстоят затяжные переговоры. “И те, и другие будут торговаться яростно и до последнего. Ослабли позиции „Альтернативы для Германии“, в проигрыше „Левые“. Обе партии выступают за нормализацию отношений с нашей страной, хотя и с разных позиций”, — сказал Косачев.

“Союз-90/Зеленые” и их отношение к Украине

Партия будет выступать против “раскола и антидемократических тенденций внутри Европейского союза”, а также противостоять “авторитарным устремлениям к гегемонии” таких государств, как Китай и Россия. “Евросоюз как крупнейший в мире внутренний рынок имеет существенное экономическое влияние. Этот рычаг воздействия мы будем использовать для того, чтобы глобальные процессы трансформации происходили справедливо, и для того, чтобы задавать высокие стандарты”.

Партия хочет поддерживать демократическое движение, усиливающееся в России и “инвестировать в культурный, политический и экономический обмен с ним”.

Россия “все больше превращается в авторитарное государство, чья внешняя политика проводится военными и гибридными средствами и все острее угрожает демократии, стабильности и миру в ЕС и всех соседних странах”. В связи с этим “Зеленые” хотят сохранять санкции против России и “при необходимости усиливать их. Мы требуем, чтобы российское правительство реализовало свою часть Минских соглашений”.

“Северный поток-2” должен быть остановлен. Газопровод “не способствует защите климата, заведомо нацелен против энергетической безопасности и геостратегических интересов Евросоюза, угрожает стабильности в Украине”. В то же время партия выступает за “конструктивный диалог по климату с Россией, но так, чтобы на каждом шаге была гарантирована защита прав человека”.

Ранее

После выборов кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц заявил, что готов к коалиции с “зелеными” и призвал ХДС/ХСС “уйти в оппозицию”.