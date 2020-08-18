У Раді Безпеки ООН обговорили стуацію в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Раді Безпеки ООН сьогодні обгворили ситуацію в Білорусі та її можливий вплив на мир та безпеку в Європі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС Естонії.
"Сьогодні, 18 серпня, ситуацію в Білорусі та її можливий вплив на мир та безпеку в Європі обговорювали в Раді Безпеки ООН під егідою Естонії та США. У своєму виступі міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, який представляв Естонію, висловив глибоку стурбованість використанням білоруською владою надмірної сили у мирних демонстраціях, спричинених фальсифікацією результатів виборів", - йдеться у повідомленні.
За його словами, зараз саме час підняти це питання в Раді Безпеки, адже вона несе відповідальність за запобігання жорстоким конфліктам.
"Результати виборів були фальсифіковані, незалежних міжнародних спостерігачів не було. Ми бачили в багатьох частинах світу, що відбувається, коли вільні та чесні вибори провалюються, а законне незадоволення людей не чується", - сказав Рейнсалу.
Також він додав, що за ситуацією у Білорусі будуть уважно стежити.
"Міністр закордонних справ запропонував представнику ООН регулярно перевіряти ситуацію в Білорусі відповідно до подій. Естонія продовжуватиме уважно стежити за тим, що відбувається в Білорусі, і, якщо необхідно, триматиме її під увагою Ради Безпеки різними та найбільш підходящими способами", - наголосив міністр.
Нагадаємо, міністерство закордонних справ Латвії засудило застосування сили органами влади Білорусі до громадян Латвії.