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У Раді Безпеки ООН обговорили стуацію в Білорусі

У Раді Безпеки ООН обговорили стуацію в Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Раді Безпеки ООН сьогодні обгворили ситуацію в Білорусі та її можливий вплив на мир та безпеку в Європі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС Естонії.

"Сьогодні, 18 серпня, ситуацію в Білорусі та її можливий вплив на мир та безпеку в Європі обговорювали в Раді Безпеки ООН під егідою Естонії та США. У своєму виступі міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, який представляв Естонію, висловив глибоку стурбованість використанням білоруською владою надмірної сили у мирних демонстраціях, спричинених фальсифікацією результатів виборів", - йдеться у повідомленні.

За його словами, зараз саме час підняти це питання в Раді Безпеки, адже вона несе відповідальність за запобігання жорстоким конфліктам.

"Результати виборів були фальсифіковані, незалежних міжнародних спостерігачів не було. Ми бачили в багатьох частинах світу, що відбувається, коли вільні та чесні вибори провалюються, а законне незадоволення людей не чується", - сказав Рейнсалу.

Також він додав, що за ситуацією у Білорусі будуть уважно стежити.

"Міністр закордонних справ запропонував представнику ООН регулярно перевіряти ситуацію в Білорусі відповідно до подій. Естонія продовжуватиме уважно стежити за тим, що відбувається в Білорусі, і, якщо необхідно, триматиме її під увагою Ради Безпеки різними та найбільш підходящими способами", - наголосив міністр.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Латвії засудило застосування сили органами влади Білорусі до громадян Латвії.

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