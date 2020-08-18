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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 102530 просмотра

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4 марта, 13:25 • 107850 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128013 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101397 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102194 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104072 просмотра

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В Совете Безопасности ООН обсудили стуацию в Беларуси

В Совете Безопасности ООН обсудили стуацию в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 13811 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Совете Безопасности ООН сегодня обсудили ситуацию в Беларуси и ее возможное влияние на мир и безопасность в Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.

"Сегодня, 18 августа, ситуацию в Беларуси и ее возможное влияние на мир и безопасность в Европе обсуждали в Совете Безопасности ООН под эгидой Эстонии и США. В своем выступлении министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, который представлял Эстонию, выразил глубокую обеспокоенность использованием белорусскими властями чрезмерной силы в мирных демонстрациях, вызванных фальсификацией результатов выборов", - говорится в сообщении.

По его словам, сейчас самое время поднять этот вопрос в Совете Безопасности, ведь он несет ответственность за предотвращение жестоких конфликтов.

"Результаты выборов были фальсифицированы, независимых международных наблюдателей не было. Мы видели во многих частях мира, что происходит, когда свободные и честные выборы проваливаются, а законное недовольство людей не слышится", - сказал Рейнсалу.

Также он добавил, что за ситуацией в Беларуси будут внимательно следить.

"Министр иностранных дел предложил представителю ООН регулярно проверять ситуацию в Беларуси в соответствии с событиями. Эстония будет продолжать внимательно следить за тем, что происходит в Беларуси, и, если необходимо, держать ее под пристальным вниманием Совета Безопасности различными и наиболее подходящими способами", - отметил министр.

Напомним, министерство иностранных дел Латвии осудило применение силы органами власти Беларуси к гражданам Латвии.

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