В Совете Безопасности ООН обсудили стуацию в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Совете Безопасности ООН сегодня обсудили ситуацию в Беларуси и ее возможное влияние на мир и безопасность в Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.
"Сегодня, 18 августа, ситуацию в Беларуси и ее возможное влияние на мир и безопасность в Европе обсуждали в Совете Безопасности ООН под эгидой Эстонии и США. В своем выступлении министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, который представлял Эстонию, выразил глубокую обеспокоенность использованием белорусскими властями чрезмерной силы в мирных демонстрациях, вызванных фальсификацией результатов выборов", - говорится в сообщении.
По его словам, сейчас самое время поднять этот вопрос в Совете Безопасности, ведь он несет ответственность за предотвращение жестоких конфликтов.
"Результаты выборов были фальсифицированы, независимых международных наблюдателей не было. Мы видели во многих частях мира, что происходит, когда свободные и честные выборы проваливаются, а законное недовольство людей не слышится", - сказал Рейнсалу.
Также он добавил, что за ситуацией в Беларуси будут внимательно следить.
"Министр иностранных дел предложил представителю ООН регулярно проверять ситуацию в Беларуси в соответствии с событиями. Эстония будет продолжать внимательно следить за тем, что происходит в Беларуси, и, если необходимо, держать ее под пристальным вниманием Совета Безопасности различными и наиболее подходящими способами", - отметил министр.
Напомним, министерство иностранных дел Латвии осудило применение силы органами власти Беларуси к гражданам Латвии.