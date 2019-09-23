У Раді анонсують зростання пенсій на 12-13% уже в березні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Уже в березні наступного року в результаті індексації пенсійні виплати збільшаться на 12-13%. Про це повідомила народний депутат України, голова комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у коментарі журналістам у кулуарах Форуму національної бізнес-коаліції в Києві, передає корреспондент УНН.
"Підвищення пенсій буде, у березні ми будемо індексувати. У тому числі, підвищення пенсій буде відбуватися за рахунок зростання прожиткового мінімуму. До речі, ми його вперше в статті 7 про Державний бюджет проанонсували як чесний прожитковий мінімум… Думаю, це (підвищення пенсій в результаті індексації відбудеться – ред.) десь на 12-13% - це половина від інфляції цього року і половина від зростання фонду заробітної плати", - зазначила Третьякова.
За її словами, парламент дав установку уряду "рішуче подолати цю різницю" між сьогоднішнім прожитковим мінімумом і тим реальним прожитковим мінімумом, який влада має забезпечити пенсіонерам, відповідно до норм Конституції.
Нагадаємо, у проекті бюджету на 2020 рік закладене зростання прожиткового мінімуму і відповідно до цього підвищення усіх соціальних виплат для цілого ряду категорій населення.