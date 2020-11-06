У Радбезі ООН обговорили ліквідацію хімічної зброї в Сирії

Вона нагадала, що ці питання залишаються відкритими з 2014 року.

“Як я неодноразово говорила, від остаточного вирішення цих проблем залежить довіра міжнародного співтовариства в питанні повної ліквідації Сирією її програми хімічної зброї”, — сказала Накаміцу.

За її словами, Управління ООН з питань роззброєння, регулярно обговорює з представниками ОЗХЗ ці питання.

“На даний момент ми все ще не отримали від постійного представництва Сирійської Арабської Республіки ніяких додаткових відомостей щодо виконання резолюції 2118”, — зазначила представник ООН.

Вона також попередила, що пандемія COVID-19 ускладнює поїздки делегацій ОЗХЗ в Сирію, проте Технічний секретаріат продовжує виконувати свої повноваження, пов’язані з питаннями ліквідації сирійської програми з хімічної зброї.

Відзначається, що Місія ОЗХЗ все ще вивчає інформацію, пов’язану з повідомленнями про використання Сирією хімічної зброї. На даний час вона не готова зробити остаточні висновки з приводу передбачуваних випадків застосування хімічної зброї в Саракібе в серпні 2016 року або в Алеппо в листопаді 2018-го. Поїздки цієї групи експертів в країну залежать від епідеміологічної ситуації.