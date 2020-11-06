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У Радбезі ООН обговорили ліквідацію хімічної зброї в Сирії

У Радбезі ООН обговорили ліквідацію хімічної зброї в Сирії

Київ • УНН

 • 12170 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Технічний секретаріат ОЗХЗ вважає, що представлена Сирією декларація про ліквідацію програми хімічної зброї, неповна і неточна. Про це членам Радбезу ООН заявила Високий представник ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу, повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.

Вона нагадала, що ці питання залишаються відкритими з 2014 року.

“Як я неодноразово говорила, від остаточного вирішення цих проблем залежить довіра міжнародного співтовариства в питанні повної ліквідації Сирією її програми хімічної зброї”, — сказала Накаміцу.

За її словами, Управління ООН з питань роззброєння, регулярно обговорює з представниками ОЗХЗ ці питання.

“На даний момент ми все ще не отримали від постійного представництва Сирійської Арабської Республіки ніяких додаткових відомостей щодо виконання резолюції 2118”, — зазначила представник ООН.

Вона також попередила, що пандемія COVID-19 ускладнює поїздки делегацій ОЗХЗ в Сирію, проте Технічний секретаріат продовжує виконувати свої повноваження, пов’язані з питаннями ліквідації сирійської програми з хімічної зброї.

Відзначається, що Місія ОЗХЗ все ще вивчає інформацію, пов’язану з повідомленнями про використання Сирією хімічної зброї. На даний час вона не готова зробити остаточні висновки з приводу передбачуваних випадків застосування хімічної зброї в Саракібе в серпні 2016 року або в Алеппо в листопаді 2018-го. Поїздки цієї групи експертів в країну залежать від епідеміологічної ситуації.

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