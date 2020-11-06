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В Совбезе ООН обсудили ликвидацию химического оружия в Сирии

В Совбезе ООН обсудили ликвидацию химического оружия в Сирии

Киев  •  УНН

 • 12165 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Технический секретариат ОЗХО считает, что представленная Сирией декларация о ликвидации программы химического оружия, неполная и неточная. Об этом членам Совбеза ООН заявила Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.

Она напомнила, что эти вопросы остаются открытыми с 2014 года.

“Как я неоднократно говорила, от окончательного разрешения этих проблем зависит доверие международного сообщества в вопросе полной ликвидации Сирией ее программы химического оружия”, — сказала Накамицу.

По ее словам, Управление ООН по вопросам разоружения, регулярно обсуждает с представителями ОЗХО эти вопросы.

“На данный момент мы все еще не получили от постоянного представительства Сирийской Арабской Республики никаких дополнительных сведений относительно выполнения резолюции 2118”, — отметила представитель ООН.

Она также предупредила, что пандемия COVID-19 осложняет поездки делегаций ОЗХО в Сирию, тем не менее Технический секретариат продолжает выполнять свои полномочия, связанные с вопросами ликвидации сирийской программы по химическому оружию.

Отмечается, что Миссия ОЗХО все еще изучает информацию, связанную с сообщениями об использовании Сирией химоружия. В настоящее время она не готова сделать окончательные выводы по поводу предполагаемых случаев применения химического оружия в Саракибе в августе 2016 года или в Алеппо в ноябре 2018-го. Поездки этой группы экспертов в страну зависят от эпидемиологической ситуации.

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