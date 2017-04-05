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У Радбез ООН внесли проект резолюції щодо газової атаки в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Великобританія, Франція і США у вівторок, 4 квітня, внесли до Ради Безпеки ООН проект резолюції, що засуджує газову атаку в сирійській провінції Ідліб, передає УНН з посиланням на Reuters.

Автори правового акта закликали Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХО) у якомога швидше подати свої висновки щодо інциденту.

Окрім того, в тексті документа міститься запит до генсека ООН Антоніу Гутерришу щомісяця оприлюднювати звіти з даними про те, наскільки ефективно офіційний Дамаск співпрацює з фахівцями, які проводять міжнародне розслідування фактів застосування ХО в Сирії.

Варто зазначити, що за всіма очікуваннями, документ буде поставлений на голосування вже 5 квітня.

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