В Совбез ООН внесли проект резолюции по газовой атаки в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Великобритания, Франция и США во вторник, 4 апреля, внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции, осуждающей газовую атаку в сирийской провинции Идлиб, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Авторы правового акта призвали Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в как можно скорее подать свои выводы относительно инцидента.
Кроме того, в тексте документа содержится запрос к генсеку ООН Антониу Гутерришу ежемесячно публиковать отчеты с данными о том, насколько эффективно официальный Дамаск сотрудничает со специалистами, которые проводят международное расследование фактов применения ХО в Сирии.
Стоит отметить, что по всем ожиданиям, документ будет поставлен на голосование уже 5 апреля.