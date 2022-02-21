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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У п'ятницю у Раду запросили Резнікова, Кулебу та Шмигаля

У п'ятницю у Раду запросили Резнікова, Кулебу та Шмигаля

Київ • УНН

 • 142075 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. На годину запитань до уряду у Верховній Раді 25 лютого очікують міністрів оборони Олексія Резнікова та закордонних справ Дмитра Кулебу, а також Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час брифінгу за підсумками засідання Погоджувальної ради ВР, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“На п’ятницю на годину запитань до уряду ми запросили міністра оборони, міністра закордонних справ, а також Прем’єр-міністра України з інформацією, як буде пройдена ця неділя (тиждень - ред.) і на скільки уряд готовий до цих подій, до тих викликів, які сьогодні стоять перед суспільством”, — сказав Стефанчук.

Деталі

З його слів, Рада перебуває у постійному діалозі з урядом з одним питанням: “Усі законодавчі ініціативи, які потрібні для того, щоб наша армія стала ще сильніша, наші дипломати стали ще переконливіші, парламент готовий розглянути і прийняти в цій сесійній залі”.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

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