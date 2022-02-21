В пятницу в Раду пригласили Резникова, Кулебу и Шмыгаля

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. На час вопросов к правительству в Верховной Раде 25 февраля ожидают министров обороны Алексея Резникова и иностранных дел Дмитрия Кулебу, а также Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время брифинга по итогам заседания Согласительного совета ВР, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“На пятницу на час вопросов к правительству мы пригласили министра обороны, министра иностранных дел, а также Премьер-министра Украины с информацией, как будет пройдена эта неделя, и на сколько правительство готово к этим событиям, к тем вызовам, которые сегодня стоят перед обществом”, — сказал Стефанчук.

Детали

С его слов, Рада находится в постоянном диалоге с правительством с одним вопросом: “Все законодательные инициативы, которые нужны для того, чтобы наша армия стала еще сильнее, наши дипломаты стали еще убедительнее, парламент готов рассмотреть и принять в этом сессионном зале”.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".

Украинские Национальные Новости

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