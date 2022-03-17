У путіна відмовляються брати до уваги рішення Суду ООН щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Москва відмовляється брати до уваги рішення Міжнародного суду ООН, який вимагає негайно зупинити військове вторгнення росії в Україну. Про це заявив прессекретар президента росії Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ, пише УНН.
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"Ні, ми не зможемо взяти це рішення до уваги. У міжнародного суду є таке поняття, як згода сторін. Тут жодної згоди бути не може. У даному випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги", - наголосив Пєсков на запитання, чи будуть брати до уваги це рішення.
Контекст
Міжнародний суд ООН у середу, 16 березня, виніс попереднє рішення у справі "Україна проти росії", ухваливши, що росія повинна негайно припинити воєнні дії в країні.
Згідно з попереднім рішенням суду, росія повинна забезпечити, щоб жодні військові формування чи нерегулярні збройні формування, які можуть діяти під її керівництвом або користуватися її підтримкою, а також будь-яка організація чи особа, які можуть перебувати під її контролем чи керівництвом, не робили дій, спрямованих на продовження зазначених військових операцій.