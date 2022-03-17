У путина отказываются принимать во внимание решение суда ООН по Украине

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"Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда есть такое понятие, как согласие сторон. Здесь никакого согласия быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание", - подчеркнул Песков на вопрос, будут ли принимать во внимание это решение.

Контекст

Международный суд ООН в среду, 16 марта, вынес предварительное решение в деле "Украина против россии", постановив, что россия должна немедленно прекратить военные действия в стране.

Согласно предварительному решению суда, рф должна обеспечить, чтобы никакие воинские формирования или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут действовать под ее руководством или пользоваться ее поддержкой, а также любая организация или лицо, которые могут находиться под ее контролем или руководством, не совершали действий, направленных на продление указанных военных операций.