У Путіна прокоментували промову Зеленського

КИЇВ. 20 травня. УНН. Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи сьогоднішню промову Президента Володимира Зеленського, заявив, що "Крим є регіоном РФ", тому питання про його "приналежність" не стоїть. Про це він сказав сьогодні в бесіді з журналістами, передає УНН, посилаючись на ТАСС.