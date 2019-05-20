У Путіна прокоментували промову Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи сьогоднішню промову Президента Володимира Зеленського, заявив, що "Крим є регіоном РФ", тому питання про його "приналежність" не стоїть. Про це він сказав сьогодні в бесіді з журналістами, передає УНН, посилаючись на ТАСС.
"Що стосується приналежності Криму, то тут, як ми неодноразово говорили, в цілому такого питання не існує і існувати не може: це один з регіонів РФ", - сказав представник Кремля.
Говорячи про врегулювання ситуації на південному сході України, він зазначив, що цю проблему президент Зеленський "може і повинен вирішити" на основі чіткого плану, викладеного в мінських домовленостях.
Як повідомляв УНН, після прийняття присяги Президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим і Донбас - це українська земля, і заявив про необхідність повернення втрачених територій.