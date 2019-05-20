У Путина прокомментировали речь Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сегодняшнюю речь Президента Владимира Зеленского, заявил, что “Крым является регионом РФ”, поэтому вопрос о его “принадлежности” не стоит. Об этом он сказал сегодня в беседе с журналистами, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.
“Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов РФ”, — сказал представитель Кремля.
Говоря об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, он отметил, что эту проблему президент Зеленский “может и должен решить” на основе четкого плана, изложенного в минских договоренностях.
Как сообщал УНН, после принятия присяги Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс — это украинская земля, и заявил о необходимости возвращения потерянных территорий.