У Путіна прокоментували дозвіл ЗСУ використовувати будь-яку зброю на Донбасі

"Безумовно, це йде врозріз із наявними домовленостями, які насправді і так далеко не скрупульозно виконуються українською стороною. Природно, подібні кроки ведуть лише до подальшого нагнітання напруженості в зоні зіткнення", - прокоментував Пєсков.

Представник Кремля нагадав про домовленість про відведення важкого озброєння від лінії зіткнення сил на Донбасі.

За його словами, Росія не є стороною конфлікту і не стане у будь-який спосіб відповідати на можливе застосування зброї Києвом на Донбасі, проте "як гарант мінських домовленостей може висловити глибоке співчуття у зв'язку з тим, що тривають кроки з української сторони, які ведуть до подальшого нагнітання напруженості".

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко напередодні дозволив відповідати на ворожий вогонь з усієї наявної зброї.