У Путина прокомментировали разрешение ВСУ использовать любое оружие на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Разрешение использовать любое оружие на Донбассе, которое накануне дал Президент Украины Петр Порошенко военнослужащим ВСУ, приведет к нагнетанию напряженности на востоке Украины. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Безусловно, это идет вразрез с имеющимися договоренностями, которые на самом деле и так далеко не скрупулезно выполняются украинской стороной. Естественно, подобные шаги ведут только к дальнейшему нагнетанию напряженности в зоне столкновения", - прокомментировал Песков.
Представитель Кремля напомнил о договоренности об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения сил на Донбассе.
По его словам, Россия не является стороной конфликта и не станет в любой способ отвечать на возможное применение оружия Киевом на Донбассе, однако "как гарант минских договоренностей может выразить глубокое сожаление в связи с тем, что продолжаются шаги с украинской стороны, ведущие к дальнейшему нагнетанию напряженности".
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко накануне позволил отвечать на вражеский огонь со всего имеющегося оружия.