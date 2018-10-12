У Путина прокомментировали разрешение ВСУ использовать любое оружие на Донбассе

"Безусловно, это идет вразрез с имеющимися договоренностями, которые на самом деле и так далеко не скрупулезно выполняются украинской стороной. Естественно, подобные шаги ведут только к дальнейшему нагнетанию напряженности в зоне столкновения", - прокомментировал Песков.

Представитель Кремля напомнил о договоренности об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения сил на Донбассе.

По его словам, Россия не является стороной конфликта и не станет в любой способ отвечать на возможное применение оружия Киевом на Донбассе, однако "как гарант минских договоренностей может выразить глубокое сожаление в связи с тем, что продолжаются шаги с украинской стороны, ведущие к дальнейшему нагнетанию напряженности".

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко накануне позволил отвечать на вражеский огонь со всего имеющегося оружия.